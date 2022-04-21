Туризм

Отели в Псковской области получат субсидии на прохождение обязательной классификации

В Псковской области в рамках антикризисных мер впервые вводится услуга по субсидированию затрат субъектов турбизнеса в регионе на прохождение обязательной классификации. По решению губернатора Михаила Ведерникова софинансирование мероприятий составит 100%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Как отметили в комитете по туризму, присвоение гостиницам определенной категории гарантирует повышение их конкурентоспособности и рейтинга, а также приведет к росту потребительского спроса у туристов.

Оператором по реализации услуг субсидирования отелей по прохождению обязательной классификации стал центр «Мой бизнес» — АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Условия получения финансирования подробно прописаны здесь. Прием заявок уже стартовал.

Справки предоставляются по телефону 8(8112) 331–337.