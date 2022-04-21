Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о бюджете Пскова
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
Тверские управленцы
«Истфакт» Найти Вороний камень
Современный центр обслуживания
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Geely по специальной цене
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
петухам здесь не место
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Туризм 21.04.2022 17:540 Отели в Псковской области получат субсидии на прохождение обязательной классификации 21.04.2022 17:540 Отели в Псковской области получат субсидии на прохождение обязательной классификации 21.04.2022 08:330 Отдых в Сочи на майские праздники подорожал на 30% 20.04.2022 15:510 Псковские школьники посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии 19.04.2022 18:150 Новый маршрут по стене Новгородского кремля откроют для туристов летом 18.04.2022 21:320 Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:185 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Отели в Псковской области получат субсидии на прохождение обязательной классификации

21.04.2022 17:54|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в рамках антикризисных мер впервые вводится услуга по субсидированию затрат субъектов турбизнеса в регионе на прохождение обязательной классификации. По решению губернатора Михаила Ведерникова софинансирование мероприятий составит 100%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Как отметили в комитете по туризму, присвоение гостиницам определенной категории гарантирует повышение их конкурентоспособности и рейтинга, а также приведет к росту потребительского спроса у туристов.

Оператором по реализации услуг субсидирования отелей по прохождению обязательной классификации стал центр «Мой бизнес» — АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Условия получения финансирования подробно прописаны здесь. Прием заявок уже стартовал.

Справки предоставляются по телефону 8(8112) 331–337.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 304 человека
21.04.2022, 18:500 Смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Новоржевском районе 21.04.2022, 18:370 Субботник в Летнем саду провели псковские единороссы в Чистый четверг 21.04.2022, 18:180 Подписаться на получение бесплатных смс-уведомлений предлагает псковичам налоговая 21.04.2022, 18:020 Работу инфекционной службы Псковской области изучают эксперты Минздрава
21.04.2022, 17:540 Отели в Псковской области получат субсидии на прохождение обязательной классификации 21.04.2022, 17:472 Анна Кузыченко заявила о нехватке кадров в системе образования Пскова 21.04.2022, 17:411 Рыбоохрана задержала на Чудском озере браконьеров из Ленобласти 21.04.2022, 17:351 Борис Елкин: Мы задумываемся об отключении отопления
21.04.2022, 17:280 Меры поддержки бизнеса обсудил Александр Братчиков вместе с депутатами северо-западных субъектов 21.04.2022, 17:101 Суд обязал ОЭЗ «Моглино» выплатить энергосетевой компании 43 млн рублей 21.04.2022, 16:580 Баскетболисты Пскова стали победителями первенства области 21.04.2022, 16:561 Директор «ЗЭТО» Денис Мунштуков вышел на субботник вместе с великолучанами
21.04.2022, 16:450 В Великих Луках будут судить семейную пару за инсценировку ДТП 21.04.2022, 16:370 Tele2 расширяет наполнение тарифов 21.04.2022, 16:260 Псковскую улицу переименуют в украинском Днепре 21.04.2022, 16:241 Назван средний возраст педагога в Пскове
21.04.2022, 16:230 Градиентный ветер поднялся в Псковской области 21.04.2022, 16:161 На бесплатное обучение по курсу «Юный программист» приглашают псковичей 21.04.2022, 16:141 Почти 30% школьников в Пскове учатся во вторую смену 21.04.2022, 15:580 Концерт «Заиграйте мои гусли!» пройдет в Пскове 28 апреля
21.04.2022, 15:540 Анна Кузыченко: Мы активно строим детские сады, и они востребованы 21.04.2022, 15:512 В Госдуме хотят запретить иноагентам инвестиции и обучение детей 21.04.2022, 15:440 День открытых дверей пройдет в квартире-музее Ленина 22 апреля 21.04.2022, 15:420 Назван самый непопулярный предмет для сдачи ЕГЭ у псковских выпускников
21.04.2022, 15:390 Обвиняемого в убийстве во время новоселья в Острове заключили под стражу 21.04.2022, 15:310 Псковский специалист назвала главную особенность ЕГЭ в 2022 году 21.04.2022, 15:281 В Псковской области ожидается высокий класс пожарной опасности 21.04.2022, 15:210 Более 400 школьников вакцинировались от коронавируса в Пскове
21.04.2022, 15:190 День рождения Ленина отметят псковские коммунисты 21.04.2022, 15:150 Система образования адаптировалась к вызовам пандемии — Анна Кузыченко 21.04.2022, 15:120 Псковский застройщик ответил на самый популярный вопрос новоселов 21.04.2022, 15:070 Профсоюзы предложили национализировать предприятия-банкроты
21.04.2022, 15:031 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга «Система образования Пскова на пороге окончания учебного года» 21.04.2022, 14:550 До 17 градусов тепла и северный ветер прогнозируют псковские синоптики 22 апреля 21.04.2022, 14:461 В областном Собрании обсуждают возможность отмены налога для сельхозпроизводителей 21.04.2022, 14:430 Новогоднее застолье в Пыталовском районе закончилось поножовщиной
21.04.2022, 14:410 Бюджет конкурса ТОСов в Псковской области увеличили до 40 млн рублей 21.04.2022, 14:393 Суд оправдал экс-директора «Моглино» Ольгу Торбич по делу о злоупотреблении полномочиями 21.04.2022, 14:210 Великолукский депутат помог отремонтировать детскую площадку 21.04.2022, 14:171 «Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ. ВИДЕО
21.04.2022, 14:140 Детское чтение стало темой библиоконференции в «Михайловском» 21.04.2022, 14:111 Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове 21.04.2022, 14:090 Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине 21.04.2022, 14:070 Недетскую сказку о медведихе могут посмотреть псковичи
21.04.2022, 13:590 Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на пять лет 21.04.2022, 13:560 В ПТС рассказали о сложностях, возникших в ходе уборки территории у заброшенного завода 21.04.2022, 13:510 День местного самоуправления празднуют в Псковской области 21.04.2022, 13:461 Снять до копейки: новые терминалы установили во всех почтовых отделениях региона
21.04.2022, 13:360 Владимир Кузь: Когда цены увеличиваются в два раза — это работа ФАС 21.04.2022, 13:356 ЛДПР предлагает ЦБ выпустить банкноты с Жириновским 21.04.2022, 13:200 «Яндекс.Еду» оштрафовали из-за утечки персональных данных пользователей 21.04.2022, 13:182 Алексей Наумец назначен заместителем командующего ВДВ России
21.04.2022, 13:080 В «Михайловском» разлилась Сороть 21.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.04.2022, 12:560 России удастся вырваться из кризиса - Владимир Кузь 21.04.2022, 12:530 Опубликованы доходы региональных омбудсменов за 2021 год
21.04.2022, 12:520 Онлайн-брифинг «Система образования Пскова на пороге окончания учебного года» пройдет в пресс-центре ПЛН 21.04.2022, 12:400 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе в областном Собрании и «дорожном» нацпроекте. ВИДЕО 21.04.2022, 12:270 Часть улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 24 апреля из-за марафона 21.04.2022, 12:261 «Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ
21.04.2022, 12:210 В Пскове состоятся чтения к 75-летию со дня рождения писателя Станислава Золотцева 21.04.2022, 12:170 Маломобильная пенсионерка из Себежа обратилась за помощью к Александру Котову 21.04.2022, 12:140 Центр туризма и детские сады подали заявки на конкурс «Чистый Псков» 21.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем
21.04.2022, 11:570 Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21.04.2022, 11:510 Андрей Ермаков обозначил сроки введения в эксплуатацию новых школ в Пскове 21.04.2022, 11:490 Специалисты-кинологи отработали поиск взрывчатых веществ в Пскове 21.04.2022, 11:471 Ключ на шее, суп в холодильнике
21.04.2022, 11:343 Пскович продает порционный сахар из «Макдоналдса» за 100 тысяч рублей 21.04.2022, 11:260 Коммунист в региональном парламенте оказался самым бедным депутатом-предпринимателем 21.04.2022, 11:212 В Великих Луках оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства подземного перехода 21.04.2022, 11:190 Псковичей приглашают к участию в проекте «Лучший эковолонтерский отряд»
21.04.2022, 11:140 Приобрести книги псковских писателей пригласили горожан 21.04.2022, 11:086 Нинель Салагаева заработала больше остальных заместителей псковского губернатора 21.04.2022, 11:060 Первые признаки травли назвали псковским школьникам 21.04.2022, 10:551 Олег Брячак оказался самым богатым лидером фракции в областном Собрании
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru