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Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах

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Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах со 2 по 4 октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Мах. 

Он объединит подворья Псковской области и других регионов России. Это уникальная возможность познакомиться с традиционной кулинарией обителей, прикоснуться к культурному и духовному наследию Русской Православной Церкви.

Для гостей фестиваля будут работать сразу несколько локаций. На ярмарочной площадке можно будет купить изделия мастеров и угощения, приготовленные по старинным рецептам. На открытой кухне повара проведут мастер-классы и раскроют секреты постных и праздничных блюд. На просветительской площадке расскажут о духовных и культурных ценностях, которые лежат в основе русского православного наследия. 

Ярким украшением праздника станут выступления творческих коллективов и тематические программы на сценических и концертных площадках.

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской епархии и Россельхозбанка.
 

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