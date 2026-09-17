Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах со 2 по 4 октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Мах.

Он объединит подворья Псковской области и других регионов России. Это уникальная возможность познакомиться с традиционной кулинарией обителей, прикоснуться к культурному и духовному наследию Русской Православной Церкви.

Для гостей фестиваля будут работать сразу несколько локаций. На ярмарочной площадке можно будет купить изделия мастеров и угощения, приготовленные по старинным рецептам. На открытой кухне повара проведут мастер-классы и раскроют секреты постных и праздничных блюд. На просветительской площадке расскажут о духовных и культурных ценностях, которые лежат в основе русского православного наследия.

Ярким украшением праздника станут выступления творческих коллективов и тематические программы на сценических и концертных площадках.

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской епархии и Россельхозбанка.

