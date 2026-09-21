Псковская область и Беларусь запустили новый гастромаршрут и заключили 26 туристских соглашений

Псковская область и Беларусь запустили новый гастрономический маршрут и закрепили сотрудничество 26 соглашениями между туристскими центрами, чтобы взаимные потоки туристов между странами росли. Об этом сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Марины Егоровой

Марина Егорова приняла участие в заседании рабочей группы по туризму Союзного государства и выступила с докладом о ключевых направлениях совместной работы. Министр обозначила главную задачу: создать комфортные условия для бизнеса, чтобы взаимные потоки туристов между странами только росли.

По её словам, Псковская область как приграничный регион активно интегрируется, и сейчас уже работают совместные маршруты. На МТФ «Путешествуй!» в Москве Псковская область и национальное агентство по туризму Беларуси дали старт новому гастрономическому маршруту. Стороны закрепили сотрудничество 26 соглашениями между туристскими центрами.

Псковская область отдельно работает над транспортной доступностью при поддержке федерального центра.

В завершение Марина Егорова подчеркнула, что туризм представляет собой нечто большее, чем просто экономика. По словам министра, сфера сохраняет общую историю и культурные коды в эпоху глобальных вызовов.