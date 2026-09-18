Картошка, костер и песни: фестиваль в стиле 70-х и 80-х пройдет в Себежском округе

III Международный фестиваль печеной картошки, приуроченный к Году единства народов России, пройдет в деревне Рудня Себежского муниципального округа 19 сентября. Праздник состоится на территории экспозиции «Музей дров», начало в 12:00, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по науке, экопросвещению и туризму нацпарка «Себежский» Екатерина Белорукова.
Фестиваль пройдет в третий раз. В этом году его посвятят атмосфере 1970–1980-х годов и воспоминаниям о походах и поездках за картошкой, которые были частью детства и студенческой жизни нескольких поколений.
Одним из новых событий станет квест «Лесной детектив», подготовленный для работников лесной сферы. Его проведут, чтобы подчеркнуть значение профессии и традиционно связать фестиваль с Днем работников леса.
Основная программа начнется в 12:00. По словам Екатерины Белоруковой, официальная программа фестиваля рассчитана до 17:00, после чего гостей ждет более свободная часть праздника: песни у костра и запекание картошки.
Местом проведения выбрали экспозицию «Музей дров» благодаря ее расположению и возможностям площадки.