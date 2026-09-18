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Директор турфирмы из Великих Лук обманула 50 клиентов на 10 млн рублей

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Следователями ОМВД России по городу Великие Луки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного следствия установлено, что 42‑летняя жительница Великих Лук, являвшаяся генеральным директором, бухгалтером и оператором турфирмы в одном лице, с декабря 2025 года совершала мошеннические действия в отношении своих клиентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Видео: УМВД России по Псковской области

Схема обмана заключалась в следующем: граждане обращались в турагентство для организации поездки за границу и оплачивали услуги по полному сопровождению, а также покупку билетов. Предоплата по турам составляла от 20 до 70%, при этом подозреваемая предлагала клиентам полностью оплатить путевки сразу. Полученными денежными средствами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, не обеспечивая исполнение взятых обязательств.

Когда клиенты не получили туристические ваучеры и не смогли оформить поездки, они обратились в органы внутренних дел. На данный момент установлено порядка 50 потерпевших, а общий ущерб, причиненный гражданам, оценивается примерно в десять миллионов рублей.

Подозреваемая полностью признала свою вину. 

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и проверяются возможные дополнительные эпизоды.

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