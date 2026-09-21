«Деловой полдень»: Как построить прибыльный экскурсионный бизнес

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой полдень». Сегодня ведущая, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина предлагает поговорить о том, как построить прибыльный экскурсионный бизнес.

Экономика маршрутов, сезонность и маржинальность – об этом и не только она поговорит с президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства Геленой Самохваловой и заведующей отделением экономики и сферы услуг колледжа ПсковГУ, победителем регионального чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Администрирование отеля» Анастасией Зверевой.