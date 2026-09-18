На фестивале монастырской кухни в Печорах выступит группа «Гайтан»

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах 4 октября в 15:30 группа «Гайтан» покажет, что фольклор может быть драйвовым, современным и очень эмоциональным. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На выступлении все желающие смогут послушать, как казачьи мотивы и этно‑стилистика встречаются с актуальными аранжировками, как рождается новое звучание музыки.

«Гайтан» не раз доказывал свой уровень мастерства: коллектив выступал на «Славянском Базаре в Витебске» и регулярно становится лауреатом всероссийских фестивалей. За творческую энергию и звучание отвечает художественный руководитель Михаил Янушкевич — автор многих композиций группы.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах со 2 по 4 октября.