Туризм

Отели Краснодарского края и Крыма снизили цены до 30%

Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников - скидки доходят до 30%, сообщают представители отрасли.

«Сразу после майских праздников, из-за закрытых аэропортов юга России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены. Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», - приводит РИА Новости сообщение «Интуриста».

«Отельеры увидели, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и даже Сочи, где воздушная гавань открыта, нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки», - пояснили в туроператоре. В Fun&Sun (бывшее «TUI Россия») также отметили, что отели юга России снижают цены, в среднем - на 5-15%.