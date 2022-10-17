Туризм

Туристический потенциал Псковской области представили на форуме регионов России

Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры 2022» проходит в Москве с 17 по 20 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

Фото: Гелена Самохвалова / «ВКонтакте»

«14 и 15 октября мы в Пскове принимали города-побратимы. Тогда был подготовлен большой материал о потенциале нашего региона, именно о его аутентичности и уникальности. Эта презентация мною и была привезена на секцию по внутреннему туризму. Рассказывали про наши направления по экотуризму, про хутора, которые динамично развиваются и представляют не просто экскурсии, но квесты и мастер-классы. Проводят полное погружение в историю традиции псковской земли», – рассказала Гелена Самохвалова.

Интерес к туристической программе Псковской области проявили коллеги из Чувашии и Удмуртии, заметила собеседница ПЛН.

«Участники из Чувашии и Удмуртии заинтересовались вообще нашей природой, экологией и культурой. Кипит интерес. Сейчас мы ведем переговоры и личное общение и так далее. Рассказывая о регионе, мы не делали акцент на уже традиционные многолетние наши программы: Пушкинские Горы, Печоры, Изборск», – заметила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада.

Развитие туристического потенциал Псковской области может иметь два направления, считает Гелена Самохвалова.

«Первое – это самый простой способ, а именно привлечение внимания к региону тех, кто еще не добрался до нас. Логистика сейчас улучшается. Надеемся, что к нам поедут из дальних уголков нашей страны. Второе – это развитие межрегиональных маршрутов, то есть создание сети маршрутов, основанных на сохранении культурного кода», – объяснила она.

Гелена Самохвалова также сравнила представленные потенциалы других регионов с Псковской областью. «Если сравнивать с другими презентациями некоторых регионов, то у нас намного больше всего инфраструктурного. Одно дело - предложить показать столицы, а другое - предложить сервис, показать туриндустрию. На выставке регион представлен на высоком уровне», – добавила она.