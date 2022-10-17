Туристический потенциал Псковской области представили на форуме регионов России

Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры 2022» проходит в Москве с 17 по 20 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.
Фото: Гелена Самохвалова / «ВКонтакте»
Интерес к туристической программе Псковской области проявили коллеги из Чувашии и Удмуртии, заметила собеседница ПЛН.
«Участники из Чувашии и Удмуртии заинтересовались вообще нашей природой, экологией и культурой. Кипит интерес. Сейчас мы ведем переговоры и личное общение и так далее. Рассказывая о регионе, мы не делали акцент на уже традиционные многолетние наши программы: Пушкинские Горы, Печоры, Изборск», – заметила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада.
Развитие туристического потенциал Псковской области может иметь два направления, считает Гелена Самохвалова.
«Первое – это самый простой способ, а именно привлечение внимания к региону тех, кто еще не добрался до нас. Логистика сейчас улучшается. Надеемся, что к нам поедут из дальних уголков нашей страны. Второе – это развитие межрегиональных маршрутов, то есть создание сети маршрутов, основанных на сохранении культурного кода», – объяснила она.
Гелена Самохвалова также сравнила представленные потенциалы других регионов с Псковской областью. «Если сравнивать с другими презентациями некоторых регионов, то у нас намного больше всего инфраструктурного. Одно дело - предложить показать столицы, а другое - предложить сервис, показать туриндустрию. На выставке регион представлен на высоком уровне», – добавила она.