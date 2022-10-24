Туризм

Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершится 6 ноября

Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершится 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

«В связи с наступлений осенне-зимнего периода и ухудшением погодных условий администрация Псковского района сообщает о завершении навигации пассажирских катеров МУП "Колхоз имени Залита" с 6 ноября», - уточнили в администрации.

Напомним, торжественная церемония запуска первого рейса для двух новых катеров, которые будут перевозить пассажиров на Талабские острова, состоялась в деревне Толбица Псковского района 29 июля.

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Затем глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что пассажиропоток на Талабские острова увеличился в 3 - 3,5 раза после запуска новых катеров.