Туризм

Псковская область заняла 7-е место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО

Псковская область занимает седьмое место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО. Рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году предоставил портал бронирования санатории-россии.рф.

Средняя стоимость отдыха составляет 7,4 тысячи рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры

По данным портала санатории-россии.рф, в первую семерку на Северо-Западе РФ по популярности санаториев на ноябрьские праздники в этом году входят Ленинградская область, Санкт-Петербург, Карелия, Вологодская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят, в среднем, 11,1 тысячи рублей за двоих в сутки, в Ставрополье - 11 тысяч, в Алтайском крае - 11,4 тысячи, а в Ленинградской области - 9,2 тысячи рублей.

По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, даже несколько дней, проведенных в здравнице, позволят укрепить иммунитет и подготовить организм к осенне-зимнему пику простудных заболеваний.

Рейтинг составлен на основе анализа популярности отдыха в санаториях России в длительные ноябрьские выходные.