Псков вошёл в десятку востребованных направлений для аренды дома на Новый год

Псков оказался в десятке востребованных направлений для аренды дома на Новый год. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Сервис на основании собственных данных определил самые любимые россиянами места, где можно встретить Новый год. «Естественно, что предпочтения гостей разделились: кому-то мила настоящая русская зима, а кому-то "хочется погорячее"», - отметили аналитики.
Десять самых востребованных направлений для аренды дома на Новый год:
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки