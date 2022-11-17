Туризм

Псков вошёл в десятку востребованных направлений для аренды дома на Новый год

Псков оказался в десятке востребованных направлений для аренды дома на Новый год. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Сервис на основании собственных данных определил самые любимые россиянами места, где можно встретить Новый год. «Естественно, что предпочтения гостей разделились: кому-то мила настоящая русская зима, а кому-то "хочется погорячее"», - отметили аналитики.

Десять самых востребованных направлений для аренды дома на Новый год:

Кисловодск, Ставропольский край ―5568 рублей / 5 ночей*, Суздаль, Владимирская область ― 17970 рублей / 3 ночи, Шерегеш, Кемеровская область ―17584 рублей / 4 ночи, Осташков, Тверская область ― 15000 рублей / 4 ночи, Сочи, Краснодарский край ― 13947 рублей / 4 ночи, Банное, Башкирия ― 15100 рублей / 3 ночи, Переславль-Залесский, Ярославская область ― 7200 рублей / 3 ночи, Сортавала, Карелия ― 16109 рублей / 3 ночи, Феодосия, Крым ― 6890 рублей / 2 ночи, Псков, Псковская область ― 6835 рублей / 4 ночи.

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки