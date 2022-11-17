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Псков вошёл в десятку востребованных направлений для аренды дома на Новый год

17.11.2022 11:52|ПсковКомментариев: 0

Псков оказался в десятке востребованных направлений для аренды дома на Новый год. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. 

Сервис на основании собственных данных определил самые любимые россиянами места, где можно встретить Новый год. «Естественно, что предпочтения гостей разделились: кому-то мила настоящая русская зима, а кому-то "хочется погорячее"», - отметили аналитики. 

Десять самых востребованных направлений для аренды дома на Новый год:

  1. Кисловодск, Ставропольский край ―5568 рублей / 5 ночей*,
  2. Суздаль, Владимирская область ― 17970 рублей / 3 ночи,
  3. Шерегеш, Кемеровская область ―17584 рублей / 4 ночи,
  4. Осташков, Тверская область ― 15000 рублей / 4 ночи,
  5. Сочи, Краснодарский край ― 13947 рублей / 4 ночи,
  6. Банное, Башкирия ― 15100 рублей / 3 ночи,
  7. Переславль-Залесский, Ярославская область ― 7200 рублей / 3 ночи,
  8. Сортавала, Карелия ― 16109 рублей / 3 ночи,
  9. Феодосия, Крым ― 6890 рублей / 2 ночи,
  10. Псков, Псковская область ― 6835 рублей / 4 ночи. 

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Теги: #регион60 #Новый год #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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