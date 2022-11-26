Туризм

Борис Елкин: Псков может стать точкой притяжения китайских туристов

Глава Пскова Борис Елкин и генконсул Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли обсудили перспективы сотрудничества на уровне муниципалитетов. Об этом глава областного центра сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Отношения России и Китая развиваются на протяжении многих лет и, как сказал наш президент Владимир Путин, устремлены в будущее. Поэтому будем наращивать наши партнерские связи», - отметил Борис Елкин.

Он напомнил, что у Пскова есть два города-партнера в Китае. С 1992 года - Мяньян, а с 2021 года – Цзинин. На следующий год уже запланирован ряд совместных мероприятий. «Китайские фотографы приглашены на Х международный фотофестиваль "Цвет белой стены". Запланирован языковой и культурный обмены между школьниками Пскова и Цзинина, прорабатываем также вопрос проведения совместных спортивных мероприятий», - поделился планами глава города.

«Сошлись с г-жой Ван Вэньли во мнении, что туризм – это еще одна сфера для плодотворного взаимодействия. Богатый на достопримечательности Псков и его окрестности может стать точкой притяжения китайских туристов. Мы открыты и к другим новым идеям и проектам», - добавил Борис Елкин.