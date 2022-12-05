Туризм

Псковская область заняла восьмое место в России в рэнкинге устойчивости развития туризма

Псковская область заняла второе место в СЗФО и восьмую позицию в России в рамках рэнкинга устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

Результаты исследования и возможность внедрения механизмов устойчивого развития в сферу туризма обсудили эксперты в ходе мероприятия на площадке пресс-центра ТАСС.

О самом списке субъектов подробно рассказал председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму Христофор Константиниди. Псковская область согласно рэнкингу имеет уровень «развитый». Наибольший показатель регион имеет по инфраструктурно-экономическому блоку, куда входят восемь показателей, разбитые на два сегмента: развитие и интенсивность туризма.

Рэнкинг составлен для 85 субъектов с использованием 33 показателей, сгруппированных по четырем ключевым блокам: инфраструктурно-экономический, социально-культурный, эколого-климатический и институционально-управленческий блок. Проект направлен на привлечение внимания к актуальным проблемам устойчивости развития туризма и вовлечение региональных органов исполнительной власти в сфере туризма в работу по ESG-трансформации системы управления туризмом в субъектах РФ.

Исследование подготовило национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ при поддержке комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Ростуризма, Русского географического общества, общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).