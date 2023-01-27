Туризм

Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области

Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области благодаря поддержке федерального центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В конце прошлого года наш регион получил 157,5 млн рублей на реализацию общественных инициатив по открытию модульных кемпингов и автокемпингов», - отметил глава региона.

Комитет по туризму провел конкурсный отбор на предоставление грантов, который определил семь заявок-победителей.

В результате до начала августа создадут 105 номеров на 276 койко-мест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском и Великолукском районах