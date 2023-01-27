Туризм

Авианаправление Сочи - Псков вошло в рейтинг самых подешевевших этой зимой

Рейтинг самых подешевевших авианаправлений этой зимы составил сервис путешествий «Туту».

Аналитики изучили данные о заказах, оформленных для перелёта в период с 1 декабря по 28 февраля по России. В рейтинг вошли 20 направлений, где снижение среднего чека за год составило от 20% до 35%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса.

Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек здесь оказался на 35% ниже, чем годом ранее (сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно). Также примерно на треть снизился средний чек за билет по направлению Хабаровск — Владивосток (с 13 582 до 9 102 рублей в обе стороны).

На 28-29% в среднем стали доступнее перелёты по направлениям Минеральные Воды —Махачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре и Нижнекамск — Нижневартовск.

Примерно на 22-24% сократились средние чеки за перелёт по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск, Санкт-Петербург — Ярославль, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Уфа — Иркутск.

Далее в списке рекордсменов следуют направления, где чек снизился на 20-21%: маршруты Хабаровск — Нерюнгри, Кызыл — Красноярск, Саранск — Минеральные Воды, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск.

На 17-18% сократились средние чеки за перелёт по направлениям Москва — Казань, Новосибирск — Красноярск, Сочи — Псков, Санкт-Петербург — Самара и Санкт-Петербург — Екатеринбург.