Туризм

Псковичей приглашают принять участие в туристском онлайн-марафоне

Туристский веб-марафон «Маршрут по памятным местам защиты Родины: Псков – Великие Луки – Тверь – Одинцово - Москва – Магнитогорск – Тюмень» пройдет 21 февраля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Торгово-промышленной палате Псковской области.

Мероприятие состоится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» совместно с комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма.

Туристский веб-марафон является проектом Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» под эгидой ТПП РФ с июня 2020 года.



В данном проекте приняли участие 49 регионов РФ и Республики Беларусь.

Целями онлайн-марафона является:

обмен опытом с представителями туриндустрии из различных регионов России по созданию патриотических маршрутов;

стимулирование интереса молодого поколения к объектам наследия, культурным памятникам, монументам с целью формирования патриотического воспитания, социально-гражданской осознанности и ответственности;

открытый диалог по актуальным вопросам развития патриотического туризма через посещение мест воинской славы в регионах Российской Федерации;

развитие внутреннего туризма и презентация новых проектов.

Целевая аудитория марафона - это туроператоры и турагентства; государственные и муниципальные организации, отвечающие за развитие туристической отрасли; предприниматели – субъекты МСП; владельцы гостиничного и туристического бизнеса.

Присоединиться к марафону можно по ссылке.