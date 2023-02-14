Псковичей приглашают принять участие в туристском онлайн-марафоне

Туристский веб-марафон «Маршрут по памятным местам защиты Родины: Псков – Великие Луки – Тверь – Одинцово - Москва – Магнитогорск – Тюмень» пройдет 21 февраля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Торгово-промышленной палате Псковской области.
Мероприятие состоится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» совместно с комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма.
Туристский веб-марафон является проектом Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» под эгидой ТПП РФ с июня 2020 года.
В данном проекте приняли участие 49 регионов РФ и Республики Беларусь.
Целями онлайн-марафона является:
Целевая аудитория марафона - это туроператоры и турагентства; государственные и муниципальные организации, отвечающие за развитие туристической отрасли; предприниматели – субъекты МСП; владельцы гостиничного и туристического бизнеса.
Присоединиться к марафону можно по ссылке.