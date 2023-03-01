Туризм

Каждый пятый россиянин этим летом отправится в путешествие по стране - опрос

Самый популярный формат летнего отпуска в этом году — путешествие по России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Делясь планами на отпуск этим летом, 21% россиян рассказал, что планирует провести его в поездке по стране. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

По 17% респондентов проведут свой отпуск дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис.

Среди молодежи до 34 лет больше всего планирующих поездки по стране и за рубеж (23 и 10% соответственно). Среди россиян старше 45 лет — сторонников отдыха на даче или в деревне (20%). Респонденты с зарплатой свыше 80 тысяч рублей в месяц хотят отправиться в путешествие по стране или за рубеж чаще тех, кто зарабатывает меньше (23 и 5% соответственно).

Опрос проводился с 21 февраля по 7 марта.