Туризм

Псковский облсовпроф усилит взаимодействие с комитетом по туризму

Псковский облсовпроф усилит взаимодействие с комитетом по туризму Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Официальное открытие международной выставки "Интурмаркет-2023" состоялось! Мероприятие открывало видеообращение вице-премьера Дмитрия Чернышенко. С приветственным словами также выступил глава комитета по туризму ГД ФС РФ Сангаджи Тарбаев, а также руководители профильных региональных министерств и официальные партнёры. После официального открытия провели переговоры с руководителем комитета по туризму правительства Псковской области Мариной Егоровой. Обсудили целый ряд совместных мероприятий в сфере туризма, работа в рамках нашего соглашения расширяется, дополняется», - рассказал Игорь Иванов.

Он добавил, что сегодня представители облсовпрофа планируют принять участие в пленарном заседании по актуальным вопросам развития туризма и в практической сессии «Эффективное продвижение территорий: от аналитики до креатива "Тренды и кейсы"».