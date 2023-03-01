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Туризм

Псковские профсоюзы представляют туристический потенциал региона в Москве

13.03.2023 12:14|ПсковКомментариев: 0

Туристический потенциал Псковской области представлен на выставке «Интурмаркет-2023», которая проходит в экспо-центре в Москве. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. 

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Псковский областной совет профсоюзов совместно с коллегами из туриндустрии в очередной раз представляет туристический потенциал нашего региона на международной выставке "Интурмаркет-2023"», - рассказал Игорь Иванов.

 

В этот раз из событий особое внимание уделяют 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры и 700-летию первого упоминания Гдова в летописи. 

 

«Профсоюзное бюро путешествий "Соцтурпроф" представляет информацию по этим и другим туристическим маршрутам, в том числе, что называется, под ключ с проездом, экскурсионной программой, питанием и проживанием. К нашим профсоюзным учреждениям, как всегда, большой интерес. Официальное открытие выставки состоялось сегодня в 12.00. Программа, как всегда, обширная, будет интересно и, уверен, полезно!» - добавил глава Псковского облсовпрофа. 

Теги: #профсоюзы #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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