Туризм

Встречу с путешественником организуют для молодежи Пскова

Встреча с псковским туристом, путешественником, организатором сообщества «ПсковКаяк» Михаилом Чикуровым, который расскажет о своём проекте «Псковская тропа», состоится в Псковском городском молодёжном центре 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«"Псковская тропа" – это протяжённый маршрут, соединяющий самые красивые места и достопримечательности Псковской области длиной 170 км. Псковская земля богата древними памятниками на просторах великолепной природы. Путь, по которому организаторы проекта предлагают устремиться, впитал в себя те самые узнаваемые, мягкие и певучие, и, главное, разнообразные черты Псковщины, создающие её образ. Тропа подходит как для пешего прохождения, так и на велосипеде», - рассказали в молодёжном центре.

Начало встречи в 19:00. Регистрация по ссылке.

Напомним, туристическую тропу длиной 170 километров презентовали в Туристском информационном центре Псковской области 10 марта.