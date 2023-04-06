Туризм

Минфин предложил временно освободить от НДС туры по России

Минфин предложил временно освободить туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с путевок по России. Такой проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Соответствующее поручение дал кабмину еще в начале марта Президент РФ Владимир Путин. Срок действия льготного периода предлагается установить до 30 июня 2027 года. О том, насколько это позитивное решение для туристической сферы, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на законодателей.

Поручение главы государства дано по итогам январского совещания с правительством. С предложением освободить от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме, тогда выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Также министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания сказал, что его ведомство поддерживает это предложение.

По мнению председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, отмена налога для туроператоров положительно скажется на развитии туризма в стране. Таким образом путевки станут доступнее, и турпоток увеличится.

«Это приведет к удешевлению стоимости услуг. Больше людей смогут воспользоваться желанием совершать туристические поездки. Поскольку это станет дешевле. И для туроператоров это тоже большой плюс. Они смогут больше людей вовлекать в процесс, поскольку снижаются их затраты, которые они несли на оплату налогов», — пояснил он.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов также поддержал инициативу главы государства. Он напомнил, что с 1 июля 2022 года и на пять лет для гостиниц и объектов туристской индустрии введена «нулевая» ставка по НДС. В России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%.

«Мы должны стремиться к соотношению цена-качество, чтобы стоимость туристического продукта была конкурентоспособна. Любое снижение налога оказывает влияние на стоимость, поэтому я считаю, что это правильное решение. Сегодня у индустрии тяжелые времена, если это поможет развитию бизнеса, то это уже результат», — пояснил Сергей Кривоносов.

За развитием ситуации на рынке туров по России после освобождения туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость будут следить, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«В целом эта в том числе и мера поддержки принята в связи с тем, что долгое время туроператоры были в сложных ситуациях в связи с закрытием границ еще с пандемии. Они должны были возвращать туристам средства за нереализованные туры», — объяснила Костенко.

Поэтому таким образом власти планируют решить сразу две задачи — поддержать туроператоров и повлиять на цены. Депутат выразила надежду на то, что туры по России после такого нововведения подешевеют. «Мы будем смотреть, насколько это отразится на путевках, безусловно», — добавила Костенко.