Более 20 представителей отраслевых профсоюзов участвует в туристическом слете в Порховском округе

Торжественное открытие ежегодного профсоюзного туристического слета Роспрофжел состоялось в Порховском муниципальном округе.

В этом году в туристическом слете участвует многочисленная команда Псковского областного совета профсоюзов — более 20 представителей отраслевых профсоюзов жизнеобеспечения, государственных учреждений, культуры, радиоэлектронной промышленности, здравоохранения и потребительской кооперации, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В церемонии открытия приняли участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, заместитель председателя Роспрофжел на Октябрьской железной дороге Алексей Белов и глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

Участникам предстоят спортивные и туристические испытания, требующие командной слаженности, выносливости и взаимной поддержки. Проведение таких мероприятий способствует развитию спорта в трудовых коллективах, укреплению корпоративной культуры и профсоюзной солидарности.

Псковский областной совет профсоюзов пожелал команде успешного выступления, ярких впечатлений и новых достижений. Главной победой слета традиционно остаются профсоюзная дружба и единство.