 
Туризм

Более 20 представителей отраслевых профсоюзов участвует в туристическом слете в Порховском округе

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Торжественное открытие ежегодного профсоюзного туристического слета Роспрофжел состоялось в Порховском муниципальном округе.
В этом году в туристическом слете участвует многочисленная команда Псковского областного совета профсоюзов — более 20 представителей отраслевых профсоюзов жизнеобеспечения, государственных учреждений, культуры, радиоэлектронной промышленности, здравоохранения и потребительской кооперации, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В церемонии открытия приняли участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, заместитель председателя Роспрофжел на Октябрьской железной дороге Алексей Белов и глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

Участникам предстоят спортивные и туристические испытания, требующие командной слаженности, выносливости и взаимной поддержки. Проведение таких мероприятий способствует развитию спорта в трудовых коллективах, укреплению корпоративной культуры и профсоюзной солидарности.

Псковский областной совет профсоюзов пожелал команде успешного выступления, ярких впечатлений и новых достижений. Главной победой слета традиционно остаются профсоюзная дружба и единство.

«Уверен, что мы покажем отличный результат, а победит конечно профсоюзная дружба! Поддерживаем спорт в трудовых коллективах!» – отметил Игорь Иванов.

 

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Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

Цветков Владимир Валерьевич

Цветков Владимир Валерьевич

Глава Дновского муниципального округа.

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