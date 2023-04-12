Туризм

Ассоциация туроператоров проведет в Пскове конференцию по аграрному туризму

Конференция по сельскому и аграрному туризму пройдет в Пскове 20 апреля. Это будет первая конференция в рамках цикла, который запускает Ассоциация туроператоров (АТОР), мероприятие ориентировано на представителей Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«В 2023 году АТОР, после успешного опыта прошлого года, продолжает организацию циклов практических деловых мероприятий по сельскому и аграрному туризму. Запланировано проведение 5 конференций в разных федеральных округах, - рассказали в правительстве. - Конференция носит предметно-практический характер, участники – сами фермеры, туроператоры, представители туристических администраций. Будут и практические занятия».

Откроет цикл 2023 года конференция в Пскове, которая пройдет 20 апреля с 11:00 до 14:00 в отеле Old Estate Hotel & SPA 4* (город Псков, улица Верхне-Береговая, дом №4). Кроме серии докладов, для участников предусмотрен полезный практикум с выездом на агрообъект.