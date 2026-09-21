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Спасатели МЧС впечатлили жюри фестиваля печёной картошки в Себежском округе

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области приготовили блюдо из обычной картошки, которое впечатлило жюри и гостей на III Международном фестивале в деревне Рудня Себежского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Музей дров» в деревне Рудня принял участников III Международного фестиваля печёной картошки. Праздник приурочили к году Единства народов России и провели его в духе 50–80-х годов прошлого столетия.

 

В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области. Спасатели доказали, что они мастерски справляются не только с чрезвычайными ситуациями, но и с кулинарными вызовами, и умеют готовить необычные блюда из обычной картошки.

«Наша печёная картошка покорила и жюри, и гостей своим удивительным ароматом и вкусом», - отметили в управлении. «В каждое блюдо спасатели вложили столько же души и старания, сколько в свою ежедневную работу по спасению людей», - пояснили секрет успеха представители МЧС.

 

Фестиваль собрал множество участников и создал высокую конкуренцию. В МЧС подчеркнули, что талантливые люди талантливы во всем.

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