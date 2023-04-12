Туризм

Туристы из России побили исторический рекорд по турпотоку на Мальдивы

Жители России побили исторический рекорд по турпотоку на Мальдивы в 2023 году, обогнав иностранных туристов. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что за первые три месяца текущего года страна приняла в общей сложности 65 060 российских туристов. В январе там отдохнули 23,2 тысячи россиян, в феврале - 21,5 тысячи, а в марте - 20,3 тысячи, пишет runews24.

Также в АТОР уточнили, что Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы и в каждом месяце, и в целом за первый квартал 2023 года. Так, путешественники из РФ стабильно обгоняют граждан Индии и Британии по количеству прибытий на острова.

Поток туристов из России на Мальдивы за первые три месяца года вырос на более чем на 26% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.