Туризм

Эксперты определили самые популярные направления для отдыха у состоятельных российских туристов

Чаще всего жители России с высоким уровнем дохода предпочитают отправляться на отдых в Турцию. Данное туристическое направление занимает лидирующую позицию еще с допандемийных времен, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

На втором месте по популярности у состоятельных россиян оказались ОАЭ. Так, наиболее часто путешественники отправляются в Дубай, турпоток в который на начало 2023 года вырос на 60%. Мальдивские острова, которые до пандемии были на втором месте, теперь заняли третью строчку рейтинга. Четвертое и пятое место заняли Таиланд и Египет соответственно, пишет RuNews24.

Отмечается, что средняя стоимость премиальных турпакетов в Турцию составляет около 14,6 тысячи евро. Отдых в ОАЭ состоятельным российским туристам обойдется в среднем в 12,4 тысячи долларов. Стоимость путешествия на Мальдивы составит порядка 14 тысяч долларов.