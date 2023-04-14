Туризм

В Минтрансе не исключили подорожания авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30%

В ходе совещания в министерстве экономического развития заместитель главы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что в текущем году снижение субсидирования может отразиться на ценах за билеты на внутренние авиарейсы. По его словам, нельзя исключать подорожание билетов на 15-30%.

«В этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей», — напомнил замминистра.

Кроме того, необходимо принимать во внимание прекращение работы 11 аэропортов в южной части страны, которые были закрыты 24 февраля 2022 года, пишет RuNews24.

Чалик добавил, что возобновление функционирования аэропортов в Краснодаре и Геленджике благоприятно повлияло бы возможности авиаперелетов для граждан России.