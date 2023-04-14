Псков занял первое место в топе старинных городов, популярных весной у туристов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
18 апреля во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.
Аналитики выяснили самые популярные направления для путешествий в исторические города весной 2023 года.
«Мы сознательно исключили из этого рейтинга Москву - понятно, что "наша древняя столица" никогда не жаловалась на туристический поток. На первое место вышел Псков, основанный в 903 году. На втором месте по популярности оказался Суздаль, город, первое упоминание которого относится к 1024 году. На третьем месте Ярославль, упомянутый летописью в 1071 году. А за ним идет Дербент, основанный в 438 году», – отметили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных старинных городов для путешествий весной:
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