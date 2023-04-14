Туризм

Псков занял первое место в топе старинных городов, популярных весной у туристов

Псков занял первое место в топе старинных городов, популярных весной у туристов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

18 апреля во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

Аналитики выяснили самые популярные направления для путешествий в исторические города весной 2023 года.

«Мы сознательно исключили из этого рейтинга Москву - понятно, что "наша древняя столица" никогда не жаловалась на туристический поток. На первое место вышел Псков, основанный в 903 году. На втором месте по популярности оказался Суздаль, город, первое упоминание которого относится к 1024 году. На третьем месте Ярославль, упомянутый летописью в 1071 году. А за ним идет Дербент, основанный в 438 году», – отметили в пресс-службе сервиса.



Десять самых популярных старинных городов для путешествий весной:

Псков, Псковская область ― 4380 рублей / 3 ночи*

Суздаль, Владимирская область ― 4381 рубль / 3 ночи

Ярославль, Ярославская область ― 2834 рубля / 3 ночи

Дербент, Дагестан― 3251 рубль / 5 ночей

Великий Новгород, Новгородская область ― 3587 рублей / 4 ночи

Тула, Тульская область ― 4410 рублей / 3 ночи

Владимир, Владимирская область ― 3132 рубля / 3 ночи

Кострома, Костромская область ― 3517 рублей / 2 ночи

Керчь, Крым ― 2022 рубля / 5 ночей

Калуга, Калужская область ― 3068 рублей / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки