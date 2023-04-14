Туризм

Четыре основные точки развития туризма в регионе назвал псковский губернатор

О росте турпотока на 40% в Псковскую область доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с главой государства.

Фото: пресс-служба Кремля

«Хотел вам доложить, что у нас 40% рост по прошлом году по турпотоку в Псковскую область. Сейчас берём несколько знаковых локаций, – безусловно, это Псков, Пушкинские Горы, Печоры, Изборск, – и хотим именно на этих площадках сделать основные точки роста. В этом году 550 лет Печорам. Владимир Владимирович, мы с владыкой Тихоном просим вас найти время в графике, приехать. Большой объём мероприятий запланирован, и значительная часть из них будет реализована уже примерно к концу лета. Нам действительно будет, что вам показать, поэтому мы вас очень ждём», - сказал глава региона, пригласив президента на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря.

Владимир Путин отметил, что Псково-Печерский монастырь никогда не закрывался.

«Он никогда не закрывался, да. Все эти сотни лет шла служба. Владыка сейчас очень многое сделал. Монастырь, действительно, преобразился – здесь в презентации есть, можно будет посмотреть. Вам огромное спасибо за программу, которую мы реализуем в рамках возрождения объектов культурного наследия. Мы вообще изначально планировали по ней привести в порядок 32 объекта культурного значения. Достаточно серьёзно поработали с подрядчиками, с исполнителями, добились вместе с владыкой экономии – и почти в два раза увеличили количество объектов в тех же средствах», - добавил губернатор.