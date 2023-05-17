Туризм

Тематические туристические маршруты предложили создать в Пскове

Заседание фокус-группы по разработке мероприятий для включения города в национальный туристический маршрут прошло в Центре туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Изображение здесь и далее: Псковская городская библиотека

Собравшиеся специалисты, в частности, обсудили возможность по-новому раскрыть исторический потенциал Пскова через туристические маршруты, связанные с Александром Пушкиным. Учитывая, что в советское время такие экскурсии для туристов в Пскове проводились, и теперь самое время их возобновить, отметили в библиотеке.

«Это тем более необходимо, сказали туроператоры, что туристы из других регионов стали всё чаще задерживаться в Псковской области дольше, чем на три дня. Например, недавно группа из Калининграда приехала в наш регион на две недели. И псковские организаторы этого тура сначала сами испугались, что не смогут занять приезжих на такой большой срок, а потом оказалось, что гостям и 14 дней не хватило. А ведь таких туристов в обозримой перспективе станет ещё больше, поскольку возможность путешествовать за рубеж для жителей России теперь ограничена, а в Пскове немало всемирно признанных достопримечательностей и достопримечательностей, связанных с громкими именами из нашей отечественной истории и культуры», - считают в библиотеке.

Жители Пскова, как выяснилось на заседании, тоже хотят больше интересных экскурсий по родному городу и жалуются, что им не хватает соответствующего сервиса и даже информации на туристических сайтах.

«Собравшиеся согласились с тем, что впихивать в обзорную экскурсию по Пскову, которая и так уже растянулась на пять часов, слишком много объектов и фактов нецелесообразно. Важнее разрабатывать дополнительные тематические маршруты по городу, которые бы присоединялись к основной экскурсии, как ветки к стволу дерева, и позволили бы туристам с разными запросами задерживаться в Пскове подольше», - отметили в библиотеке.

По мнению участников заседания, один из таких маршрутов мог бы провести туриста по местам Пскова, которые посещал Пушкин. Экскурсоводам даже не надо искать в архивах необходимую для создания такой экскурсии информацию: в прошлом году Централизованная библиотечная система Пскова издала книгу, в которой содержатся исчерпывающие сведения о местах пребывания Пушкина в Пскове – «Пушкинские места Пскова и окрестностей, знакомые и незнакомые».

В бумажном виде это справочник существует всего в нескольких десятках экземпляров, которые уже разошлись по рукам, но книгу можно полистать на сайте ЦБС.

«Однако разработка пушкинских экскурсий по Пскову почему-то до сих пор пробуксовывает. На заседании фокус-группы выяснилось, что многие туроператоры и даже экскурсоводы не в курсе, что библиотекари давным-давно собрали для них всю необходимую информацию – бери и пользуйся. Представители Централизованной библиотечной системы Пскова пришли к выводу, что псковские туристические центры недостаточно продвигают имеющиеся в городе информационные ресурсы, которые бы позволили создавать привлекательный турпродукт не только для приезжих, но и для местных жителей», - заключили в библиотеке.