Туризм

Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь летающим по РФ пассажирам

Магазинам duty free в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из законопроекта, подготовленного Минфином.

«Документом предлагается <…> разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — приводит текст документа РИА Новости.

В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов duty free, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.

Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.

Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие duty free для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.

Летом прошлого года в России сняли ограничения на продажу товаров из duty free пассажирам, вылетающим страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.