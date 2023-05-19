Туризм

Членам профсоюзов СЗФО планируют предоставлять скидки в санаториях в Сочи

Скидки на отдых в санаториях в Сочи могут предоставить членам профсоюзов из Северо-Западного федерального округа. Соответствующее соглашение будет разрабатываться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В рамках работы заседания Совета Ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа было принято решение о заключении соглашения с межпарламентским объединением «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России».

Также участники встречи заслушали предложение генерального директора ООО «Бальнеологический курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи» Василия Федосова о предоставлении особых скидок в профсоюзные здравницы города Сочи Краснодарского края. По итогу было принято решение подготовить соглашение по данному вопросу.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова затронула вопросы молодежного сектора профсоюзного движения. В ходе заседания Совета Ассоциации приняли решение о проведении молодежного форума. В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил работу Молодежного совета Псковского облсовпрофа и рассказал о проведенном в марте этого года втором региональном форуме работающей молодежи Псковской области.

«Этот форум был площадкой настоящего живого общения. "Золотая связка" власти, профсоюзов и работодателей обеспечивает работникам соблюдение социальных гарантий и условий охраны труда, достойную заработную плату. На сегодняшний день мы работаем с активистами, которые себя ярко проявили в рамках форума, и надеемся на новые идеи и новые витки развития по привлечению молодежи в профсоюзные ряды», - отметил Игорь Иванов.