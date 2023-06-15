Туризм

Названы самые популярные города России для поездок летом

Санкт-Петербург, Сочи и Москва стали самыми популярными городами для поездок у туристов этим летом, сообщает Суточно.ру.

По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья в топ-15 городов также вошли Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток, пишет РИА Новости.

«Сочи в этом году бьёт все рекорды по популярности, на него ажиотажный спрос. Также этим летом стремительно выросло число бронирований в Дербенте и Владивостоке. При этом снизилась популярность Сортавалы и Ярославля», – рассказывает владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Туристы бронируют жилье в среднем на пять дней. Средняя арендная ставка по России этим летом составляет 4160 рублей за сутки. Это на 13 процентов больше, чем было в прошлом году.

Дороже всего аренда жилья этим летом стоит в Сириусе, Зеленоградске и Светлогорске. В Сириусе снять квартиру можно в среднем за 5 850 рублей за сутки, в Зеленоградске средняя стоимость составляет 5 430 рублей, в Светлогорске – 5 210 рублей.

«На это лето забронировано уже более 40 процентов жилья. Мест ещё много, но лучше поторопиться, так как с каждой неделей цены растут», – советует Юрий Кузнецов,

В среднем туристы бронируют этим летом жилье на пять дней и тратят на аренду 20 790 рублей. Прошлым летом эта цифра была меньше – 13 820 рублей.