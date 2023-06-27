Туризм

35% псковичей планируют путешествие по России для летнего отпуска в 2023 году

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО, в том числе из Псковской области, и выяснила, какие направления для летнего отдыха от работы кажутся им наиболее привлекательными в этом году. Среди тех местных опрошенных жителей, кто планирует пойти в отпуск в ближайшие месяцы, 35% намерены отправиться в путешествие по России, 31% - за границу, 8% - на дачу.

По данным hh.ru, ещё 2% будут заниматься бытовыми делами, 10% планируют пойти в поход, 11% проведут отпуск дома «на диване / у компьютера / с книгой». Взять подработку на время отпуска собираются 2% опрошенных.

40% местных респондентов рассчитывают уложить траты на отпуск в 50 000 рублей и более, еще 19% намерены потратить от 40 000 до 50 000. 18% горожан ответили, что могут позволить себе траты от 10 000 до 30 000. При этом каждый пятый (23%) затруднился дать оценку возможным расходам.

Среди регионов России самым лучшим направлением для грядущего отпуска, по мнению местных жителей, является Краснодарский край – отправиться туда планируют 21% опрошенных, а также Санкт-Петербург (его выбрали также 21%) На втором месте оказался Алтайский край (15%), на третьем – Карелия (10%). По 8% респондентов хотят посетить в этом году Камчатку и Москву.

Если рассматривать заграничный отпуск, то 18% опрошенных предпочли бы поехать в этом году в Италию, 13% - в Испанию, по 10% - в Турцию и Кипр, 8% - в Китай. Ещё по 3% респондентов не прочь отдохнуть в Беларуси, в Абхазии, Таиланде и Венгрии.