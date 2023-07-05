Туризм

Сотрудники почты посетили Талабские острова в свой профессиональный праздник

Сотрудники, члены профсоюза управления федеральной почтовой связи Псковской области побывали на экскурсиях в выходные в честь Дня Российской почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Группы сотрудников аппарата управления и, на следующий день, Псковского почтамта посетили Талабские острова в Псковской области. Коллег ждали интересная экскурсия на острове имени Залита и увлекательный пикник на острове Белов», - рассказали в облсовпрофе.

Под открытым небом участники экскурсии поиграли в пионербол, провели чемпионат по бадминтону, поучаствовали в эстафетах. «Спортивный тренер провёл для наших почтовиков дыхательную гимнастику Стрельниковой и гормональную тибетскую гимнастику. Коллеги научились правильно ходить, сидеть и держать осанку», - заметили в организации.

«Погода позволила и искупаться. Впечатлений у обоих групп осталось невероятное количество. Сотрудники Порховского почтамта в выходные посетили город Пушкин в Ленинградской области и насладились красотой и глубиной нашей российской истории», - добавили в облсовпрофе.