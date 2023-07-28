Курорты федерального значения создадут на побережьях пяти морей в России

Курорты федерального значения создадут на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, приоритетными курортами планируют сделать «Абрау Дюрсо» и «Новую Анапу» в Краснодарском крае, «Золотые Пески России» и «Саки» в Крыму, каспийский прибрежный кластер, «Русскую Балтику» в Калининграде и курорты в Приморском крае.
Также планируется развитие курорта на озере Байкал. Сейчас там действует режим особой экономической зоны с налоговыми преференциями. Реализация турпроектов на этом озере позволит привлечь около 50 млрд рублей частных инвестиций, пишет RuNews24.
По его словам, на курортах намерены создать не менее 44 тысяч гостиничных номеров. Кроме того, развитие курортов предполагает комплексный подход к инфраструктуре.