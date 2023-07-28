Туризм

Курорты федерального значения создадут на побережьях пяти морей в России

Курорты федерального значения создадут на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, приоритетными курортами планируют сделать «Абрау Дюрсо» и «Новую Анапу» в Краснодарском крае, «Золотые Пески России» и «Саки» в Крыму, каспийский прибрежный кластер, «Русскую Балтику» в Калининграде и курорты в Приморском крае.

Также планируется развитие курорта на озере Байкал. Сейчас там действует режим особой экономической зоны с налоговыми преференциями. Реализация турпроектов на этом озере позволит привлечь около 50 млрд рублей частных инвестиций, пишет RuNews24.

«Ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку», - сказал Чернышенко.

По его словам, на курортах намерены создать не менее 44 тысяч гостиничных номеров. Кроме того, развитие курортов предполагает комплексный подход к инфраструктуре.