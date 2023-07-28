Туризм

В Россию в первом полугодии 2023 года стали чаще приезжать иностранцы

Поток туристов из-за рубежа в Россию в первом полугодии текущего года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Страну посетили 187,8 тысячи человек. Об этом со ссылкой на информацию погранслужбы ФСБ РФ сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В этом полугодии в страну приехало на 100 тысяч иностранных туристов больше, чем в 2022 году. Тогда в России побывали 81,5 тысячи иностранных туристов. Прирост за год составил 130%. Отмечается, что это намного меньше, чем до пандемии коронавируса. Россию в 2019 году за аналогичный период посетили 2 млн гостей из-за рубежа.

В этом году в страну чаще всего приезжали китайские туристы – 32,3 тысячи визитов. На второй позиции – Турция. Её граждане совершили 20,6 тысячи туристических визитов в Россию. Большинство из них носили деловой характер, как и в случае с Китаем. Германия заняла третью строчку (12,5 тысячи визитов), затем идёт Туркмения (14,1 тысячи визитов) и Иран (9,3 тысячи визитов), уточняет RuNews24.

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В АТОР рассказали, что у Ирана имеется потенциал для въездного туризма в РФ. Предполагается, что турпоток увеличится после введения безвизового режима для тургрупп.

Россию в первом полугодии также посещали путешественники из Казахстана (6,2 тысячи визитов), Польши (5,7 тысячи), Киргизии (примерно 5,7 тысячи), ОАЭ (5 тысяч). Сообщается, что потенциал для российского туризма есть у ОАЭ и Индии. Ожидается рост турпотока оттуда. На это влияют политическая ситуация и решение вопроса с безналичной оплатой услуг и товаров в РФ.