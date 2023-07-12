Туризм

Китайцы в 2022 году составили 20% от общего турпотока в Псковской области

Туристы из Китая в 2022 году составили 20% от общего официального туристического потока в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, специалисты экономического блока правительства региона и территориального представительства министерства иностранных дел Российской Федерации в Пскове провели рабочую встречу с делегацией Российско-Китайского делового совета во главе с исполнительным директором Евгением Маркиным.

Основной целью визита бизнес-делегации стало знакомство с инвестиционным потенциалом Псковской области, а также презентация инвестпроектов, которые потенциально могут быть реализованы в регионе. Договоренность об организации посещения области достигнута на ПМЭФ-2023.

Приветствуя участников рабочей встречи, Михаил Ведерников обозначил важность развития отношений между Россией и Китаем, особенно с учетом внешнеполитических обстоятельств. Он подчеркнул, что страны связывает не только общая граница, но и совместные проекты в различных сферах.

«Закономерно, что сотрудничество с Китаем развивается и у Псковской области. Регион взаимодействует с несколькими провинциями. В 2022 году товарооборот вырос на 50%, а за первую половину 2023 года — на 60%. Это говорит о перспективах сотрудничества», — сказал губернатор.

Целый ряд предприятий региона системно сотрудничают с китайскими партнерами. В торгово-экономической и культурной сферах взаимодействуют города Псков и Цзинин. В регионе активно развивается сфера туризма — в прошлом году Псковскую область посетили 115 тысяч китайских туристов, что составило около 20% от общего официального турпотока.

«Инвестпроект с участием китайского капитала в Псковской области пока что один, но мы заинтересованы, чтобы их стало больше. Мы открыты к предложениям. Псковская область небольшая, с каждым инвестором мы готовы работать адресно, оперативно решать вопросы, устранять бюрократические препятствия», — сказал в завершение своего вступительного слова губернатор.

Евгений Маркин во время своего выступления поблагодарил губернатора и правительство области за организацию визита делегации в кратчайшие сроки.

«Уверен, что мы продолжим так плотно работать по тем проектам, которые готовы коллеги представить. Мы в свою очередь в краткие сроки мы провели информационную работу среди членов совета. В Псковскую область приехали представители российских и китайских компаний», — отметил исполнительный директор совета.

Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в Российской Федерации Гао Ци также поблагодарил правительство региона за теплый прием.

«Мы всегда выступаем за развитие сотрудничества в торгово-промышленной сфере Китая с другими странами. Это путешествие — хорошее начало, мы будем надеяться на плодотворное сотрудничество с Псковской областью», — подчеркнул Гао Ци.

В ходе открытого диалога российские предприниматели представили проекты высокотехнологичных производств для их локализации на территории России. Это предприятия по выпуску телекоммуникационного оборудования, промышленных 3D принтеров, компьютеров, мониторов и периферийных устройств, высокотехнологичных протезов. Предприниматели выразили заинтересованность в площадках особой экономической зоны «Моглино» и обозначили критерии своих проектов и потребности для площадок под производство. Перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и строительной отрасли глава региона обсудил с представителями нескольких китайских организаций.

По итогам Михаил Ведерников поручил создать рабочую группу по взаимодействию с Российско-Китайским деловым советом и предпринимателями, которые представили перспективные инвестиционные проекты и обозначили сферы предполагаемого сотрудничества. После встречи предполагается получить подробные технические задания по каждому направлению, чтобы выстроить активное взаимодействие.

«Очень предметно и конструктивно поговорили. Мы по всем направлениям детально проработаем, чтобы успешно реализовать все задуманное», — отметил губернатор и дал поручение экономическому блоку правительства Псковской области держать вопросы, озвученные на совещании, на особом контроле.