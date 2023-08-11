Туризм

Названы самые популярные города и страны для путешествий у россиян осенью

Эксперты проанализировали популярные направления у путешественников этой осенью и собрали рекомендации для экономии на билетах.

Советы основаны на анализе более 700 000 000 поисков авиабилетов за последний год. По данным аналитиков, этой осенью 66 процентов российских путешественников полетят в города России, пишет РИА Новости.

Сочи — самое популярное направление. Средний чек на авиабилеты — 18 500 рублей туда-обратно. Чаще всего на этот курорт отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Второй по популярности у путешественников — Санкт-Петербург. В Северную столицу билеты покупают в среднем за 12 000 рублей туда-обратно. Это направление чаще всего выбирают путешественники из Казани, Самары и Екатеринбурга.

Москва занимает третью строчку по количеству бронирований авиабилетов со средним чеком 11 800 рублей туда-обратно. Бронируют билеты туда чаще всего из Екатеринбурга и Оренбурга и Уфы.

Калининград — следующее по популярности направление у россиян. Средний чек на авиабилеты туда — 11 700 рублей. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани – самые активные гости региона.

Пятым популярным направлением этой осени станут Минеральные Воды, куда россияне полетят в среднем за 15 100 рублей туда-обратно. Больше всего туристов туда прибудет из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Бронировать авиабилеты по России эксперты рекомендуют за одну-три недели до вылета — в этот период статистически наиболее низкие цены.

Этой осенью 34% всех бронирований авиабилетов через один из порталов приходится на заграничные направления.

Традиционно Стамбул — самое популярное зарубежное направление у россиян. Прямые рейсы туда летают из 19 городов России. Средний чек бронирования — 30 800 рублей туда-обратно. В турецкий крупнейший город российские туристы летят в среднем на девять дней.

Анталья — второе по популярности направление на осень. Жители 27 городов России могут улететь туда напрямую. Авиабилеты покупают в среднем за 38 700 рублей туда-обратно. Осенью россияне проведут в Анталье в среднем 12 дней.

После Турции российские путешественники выбирают Таиланд. Бангкок занимает третью позицию по количеству бронирований авиабилетов из России со средним чеком 57 800 рублей. Долететь туда можно напрямую из пяти городов. Путешествие россиян в Бангкок будет длится в среднем 25 дней.

Тель-Авив — следующее по популярности направление. Прямые рейсы туда доступны из четырех российских городов. Билеты бронируют в среднем за 63 100 рублей туда-обратно на 16 дней.

Пхукет станет пятым зарубежным направлением для путешествий осенью. На тайский остров летают прямые рейсы из пяти городов России. Средний чек на авиабилеты этой осенью — 71 700 рублей туда-обратно. Россияне бронируют отпуск на остров в среднем на 20 дней.

Авиабилеты за рубеж на осень лучше покупать как можно раньше — за два-три месяца до поездки, уточнили эксперты.