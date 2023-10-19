Туризм

Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года

Псковская область заняла 7 место по доходам санаторно-курортной отрасли на Северо-Западе России. Такие данные представил портал бронирования «Санатории-России.рф».

Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года, на 45% больше, чем в прошлом году. В целом доходы российских санаториев выросли на 14% и составили рекордные 77 млрд рублей.

В первую пятерку по доходам санаторно-курортных учреждений на Северо-Западе РФ вошли Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область, Новгородская область и Вологодская область. Псковская область - на 7 месте.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают с максимально возможной нагрузкой. Причем наблюдается существенная нехватка номерного фонда и прогнозируется дальнейший рост спроса на услуги санаторно-курортных учреждений.