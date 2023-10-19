Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» возрождение
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
Профориентация школьников
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
бизнес-ланчи вкусные обеды
Денис Иванов о патриотизме
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
«Велрыбпром» вкусно и качественно
как в кино «Первый свадебный»
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Остров обезьян
как не впасть в уныние осенью
Досуг псковского школьника
 
 
 
ещё Туризм 19.10.2023 11:210 Горящие путевки могут исчезнуть в России 01.11.2023 19:200 Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года 01.11.2023 18:270 Псков вошёл в топ-10 направлений для поездок на ноябрьские каникулы у россиян 01.11.2023 11:450 Два новых туристических автобуса поступили в Псковскую область 01.11.2023 07:550 Создание туристического кода Пскова планируют завершить к декабрю 31.10.2023 20:200 Псков вошел в топ-10 мистических направлений для путешествий осенью
 
 
 
Самое популярное 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 27.10.2023 10:006 Оперативное вмешательство 26.10.2023 07:350 Два ведьминых круга встретила женщина в невельском лесу. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года

01.11.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 7 место по доходам санаторно-курортной отрасли на Северо-Западе России. Такие данные представил портал бронирования «Санатории-России.рф».

Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года, на 45% больше, чем в прошлом году. В целом доходы российских санаториев выросли на 14% и составили рекордные 77 млрд рублей.

В первую пятерку по доходам санаторно-курортных учреждений на Северо-Западе РФ вошли Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область, Новгородская область и Вологодская область. Псковская область - на 7 месте.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают с максимально возможной нагрузкой. Причем наблюдается существенная нехватка номерного фонда и прогнозируется дальнейший рост спроса на услуги санаторно-курортных учреждений.

Теги: #туризм #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 188 человек
01.11.2023, 19:200 Санатории Псковской области заработали 354 млн рублей в первом полугодии 2023 года 01.11.2023, 19:190 Михаил Ведерников — псковичам-призерам национального чемпионата «Абилимпикс»: Псковская область вами гордится 01.11.2023, 19:090 В «Михайловском» завершают приём работ на конкурс экслибрисов 01.11.2023, 19:001 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам
01.11.2023, 18:550 Проект ВЛГАФК получил спецприз международного студенческого олимпийского форума 01.11.2023, 18:450 Турнир «Псковский барс» по жиму лежа состоится 16 декабря 01.11.2023, 18:270 Псков вошёл в топ-10 направлений для поездок на ноябрьские каникулы у россиян 01.11.2023, 18:150 «Дневной дозор»: о лишении домов-памятников охранного статуса в случае их физической утраты
01.11.2023, 18:001 Шкуросъемщик и бухгалтер требуются ООО «ПсковАгроИнвест» 01.11.2023, 17:561 На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков 01.11.2023, 17:550 Полицейские задержали нетрезвого водителя в Локнянском районе 01.11.2023, 17:502 Андрей Турчак: Программа социальной догазификации уже позволила бесплатно подключить к газу 400 тысяч домов
01.11.2023, 17:491 «Полетели!» 01.11.2023, 17:340 Летающие крысы: стоит ли кормить голубей в городах? 01.11.2023, 17:270 «Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства по всей стране 01.11.2023, 17:150 Погоду без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 2 ноября
01.11.2023, 17:120 Дорогу осилит идущий 01.11.2023, 16:581 Часть оборудования уличного освещения в Острове-2 вышла из строя 01.11.2023, 16:500 Владимир Кузь: Поставщики сельхозтехники поменялись на фоне санкций 01.11.2023, 16:350 Безработный пскович напал на прохожего с ножом и украл телефон
01.11.2023, 16:241 В псковском йогурте нашли золотистый стафилококк 01.11.2023, 16:221 Кафе-квадросфера откроется в аэропорту Пскова 01.11.2023, 16:080 «Политбюро» с Петром Алексеенко: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО 01.11.2023, 16:030 Россиянин с ножом отобрал у ребенка смартфон и 100 рублей
01.11.2023, 16:020 Драма «Шоколад» 01.11.2023, 15:561 Эксперты назвали слово года 01.11.2023, 15:400 Производитель отечественного телеком-оборудования в Петербурге планирует работать в три смены 01.11.2023, 15:392 Петр Алексеенко: КПРФ борется за власть участием в выборах
01.11.2023, 15:370 «Анализируй этно»: Волчьи зубы и негнущийся клюв. ВИДЕО 01.11.2023, 15:161 Льву Шлосбергу* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента 01.11.2023, 15:141 Псковская «Фармация» закупает лекарства на 30 млн рублей 01.11.2023, 14:540 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 1 ноября
01.11.2023, 14:491 А не отведать ли нам сверчатинки? 01.11.2023, 14:460 Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова 01.11.2023, 14:295 КПРФ не успела «забронировать» место для митинга в центре Пскова на 7 ноября 01.11.2023, 14:250 День правовой помощи детям состоится в Псковской области 20 ноября
01.11.2023, 14:230 В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе 01.11.2023, 14:150 Петр Алексеенко перечислил имена своих потенциальных преемников в обкоме 01.11.2023, 14:130 Александр Волков вступил в должность главы Струго-Красненского муниципального округа 01.11.2023, 14:060 Школьник из Плюссы Игорь Белов награжден медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»
01.11.2023, 13:591 Петр Алексеенко назвал сферы, в которых бы мог работать в правительстве области  01.11.2023, 13:550 Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия» 01.11.2023, 13:410 Игорь Иванов принимает участие в праздничном заседании профсоюзов в Москве 01.11.2023, 13:363 Петр Алексеенко о фальшивом дипломе Александра Баева: Разберемся позже
01.11.2023, 13:340 Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника в ноябрьские праздники 01.11.2023, 13:240 Петр Алексеенко: КПРФ была и будет оппозиционной партией, пока не возьмет власть 01.11.2023, 13:130 Ушел из жизни бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин 01.11.2023, 13:090 «Школа 21» стала победителем премии «Бренд года в России»
01.11.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция первого выпуска программы «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры 01.11.2023, 12:530 МегаФон на время распродаж ускорил Интернет таксистам и курьерам 01.11.2023, 12:500 Автомир 01.11.2023, 12:450 В Собрание внесён проект областного бюджета на 2024 год и плановый период
01.11.2023, 12:410 День работников тюрем отпраздновали в Пскове и в Великих Луках 01.11.2023, 12:400 «Легенды Псковской земли»: История Онуфриевой пустыни 01.11.2023, 12:250 Псковская инфекционка укрепила свой штат специалистом из Улан-Удэ 01.11.2023, 12:200 Военный из Великих Лук сядет в тюрьму на 7 лет за уклонение от службы
01.11.2023, 12:170 Персональная выставка фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева откроется 5 ноября 01.11.2023, 12:080 Боксерский ринг почти за 400 тысяч рублей закупают в Псковской области 01.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Волчьи зубы и негнущийся клюв 01.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 ноября
01.11.2023, 11:580 «Коробку храбрости» для тяжелобольных детей собирают в Пскове 01.11.2023, 11:560 Причал построят в псковской деревне Толбица 01.11.2023, 11:540 Премьера на «ПЛН FM»: вопросы ребром и ответы без цензуры в программе «Политбюро»  01.11.2023, 11:480 Александр Волков возглавил Струго-Красненский муниципальный округ
01.11.2023, 11:450 Два новых туристических автобуса поступили в Псковскую область 01.11.2023, 11:340 Валерий Зайцев принёс присягу и вступил в должность главы Печорского муниципального округа 01.11.2023, 11:310 Международный день вегана отмечают 1 ноября 01.11.2023, 11:290 Псковичи участвуют во втором отборочным интенсиве в «Школе 21» в Великом Новгороде
01.11.2023, 11:240 Ставка на село 01.11.2023, 11:200 Александр Котов судебным приставам: От вашей работы зависит вера людей в торжество закона 01.11.2023, 11:040 Спрос на специалистов со средним образованием растет в Псковской области 01.11.2023, 10:531 30 надгробных крестов заказал Красногородский дом-интернат
01.11.2023, 10:450 Псковские аграрии направили более 400 миллионов рублей на приобретение спецтехники 01.11.2023, 10:370 МЧС опубликовало фотографии с места пожара с двумя пострадавшими в Великих Луках 01.11.2023, 10:230 В Пыталовском районе выплатили компенсацию мальчику, которого покусала собака 01.11.2023, 10:120 «Анализируй этно»: Волчьи зубы и негнущийся клюв
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru