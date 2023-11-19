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Туризм

Российские туристы раскупили половину мест в отелях Белоруссии на Новый год

30.11.2023 11:46|ПсковКомментариев: 0

По данным туроператоров и отелей Белоруссии, спрос со стороны российских туристов заметно вырос - они раскупили половину мест в отелях и санаториях республики на Новый год, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза туриндустрии Белоруссии.

«Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. Расширилась и география. Это уже не только Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, но и, например, Екатеринбург. Новогодние туры у нас распроданы на 80%, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях», - рассказала директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская, пишет «Интерфакс».

По ее словам, большой популярностью традиционно пользуется новогодний тур «В гости к Деду Морозу». Растет спрос на Могилевскую область благодаря открытию дворцов в Жиличах и Кричеве.

Директор компании «Могилевоблтурист» Елена Карпенко подтвердила, что россияне активно интересуются новогодними программами, в том числе в агроусадьбах. В основном, это жители Смоленска, Брянска, но также и Москвы.

По словам Петровской, растет корпоративный спрос: едут крупные предприятия - сотрудники «Газпрома», «Росатома», которых интересуют отели 4-5* со spa-зонами, хорошим рестораном, вип-обслуживанием.

В целом, по словам белорусских экспертов, новогодние праздники - отражение общей тенденции к увеличению турпотока из России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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