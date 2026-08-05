О фестивалях «Самолва 1242» и «Александрова дорога» расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 5 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Разговор будет посвящен двум масштабным событиям, которые 8 августа пройдут в деревне Самолва Гдовского муниципального округа. Это историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» и фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога».

Подробнее о том, чем эти фестивали удивят гостей, расскажет организатор Александр Бойчук. Начало в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.