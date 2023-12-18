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Скульптуры барсиков появились на улицах Пскова. ФОТО

Декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра. Один из них расположился напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также скульптуру барсика установили напротив библиотеки имени Вениамина Каверина.

Напомним, высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.

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Места установок скульптурных композиций в Пскове:

Дом Беклешова;

Октябрьская площадь, сквер у главпочтамта;

набережная под смотровой площадкой около ТЭЦ;

библиотека имени Вениамина Каверина;

около Дома Ксендза и бывшего польского костёла;

двор рядом с церковью Сергия с Залужья;

территория вдоль крепостной стены по улице Свердлова у Пролома;

зелёная зона у Михайловской башни;

смотровая площадка на улице Воеводы Шуйского;

сквер у школы №15.

Ранее сообщалось, что решение по макетам барсиков дорабатывалось.