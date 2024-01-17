Туризм

Санкт-Петербург стал одним из востребованных городов для посещения у туристов

Санкт-Петербург, Калининград и Краснодарский край стали самыми популярными направлениями у туристов для посещения в летний период. На начало текущего года туристы забронировали на 30% больше поездок по России летом, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Ostrovok.ru.

По данным портала, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области, пишет RuNews24. Примечательно, что намного больше туристов начал интересовать Дагестан — спрос на путевки туда вырос на 75%. Калининградской и Иркутской областями стали интересоваться на 58% чаще, а Санкт-Петербургом - на 22%.

Что касается зарубежных туров, то туристы стали активно интересоваться Белоруссией, Абхазией, Турцией, Грузией, Италией, Азербайджаном, Арменией и Казахстаном.