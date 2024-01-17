Туризм

Ведущие тревел-шоу «Поехали!» посетили креативное пространство в Великих Луках

Ведущие тревел-шоу «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский, директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко стали гостями креативного пространства «Арт Этаж» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИЦ Псковской области.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Съемочная группа продолжает работу над выпуском программы о псковском регионе, о его достопримечательностях, нравах и традициях. Осмотр значимых мест второго по величине города Псковской области - Великих Лук - оставил у гостей с Первого канала массу впечатлений.

В этот же день тележурналисты Первого канала планировали провести съемку уникальных цепных мостов в Острове.