Туризм

«Беседка»: Лариса Семашко о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 марта. Гость студии - директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней перспективы развития туризма в псковском регионе.

Каким был прошедший 2023 год для туристической сферы Псковской области? С какими сложностями приходилось сталкиваться? Как закрытые границы сказались на внутреннем туризме? Каков «потрет» среднестатистического туриста, который посещает Псковскую область? В чем конкурентные преимущества Псковской области? Помогает ли продвижению региона участие в выставке «Россия» на ВДНХ? Почему съемочные группы популярных трэвел-шоу все чаще навещают Псковскую область? Об этом и многом другом — в эфире.