Туризм

Санкции осложняют россиянам оплату проживания в турецких отелях

Санкции против России усложняют оплату проживания в турецких отелях для российских туристов. Из-за задержек в переводе платежей отели могут отдать предпочтение отдыхающим из других стран, которые не испытывают таких проблем.

Чтобы решить эту проблему, обсуждается переход на национальную валюту или использование валют третьих стран. Однако турецкие отели по-прежнему квотируют цены в евро, что создает трудности для россиян, пишет RuNews24.

Раннее бронирование, предполагающее скидки до 50%, требует предоплаты, что усугубляет ситуацию с задержками платежей. Отели могут отменить скидки или отдать приоритет клиентам из других стран, если оплата не будет произведена вовремя.

Санкции негативно влияют на обе страны, поскольку российские туристы приносят Турции значительный доход. Турецкие власти заинтересованы в решении проблемы, но, вероятно, будут действовать непублично, чтобы избежать вторичных санкций.