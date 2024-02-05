Москвичи стали главными знатоками Псковской области на выставке «Россия», победив в викторине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.
Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области
Ольга получила сертификат на отдых с лечением в санатории «Хилово», а пятиклассник Арсений смог получить сразу два приза от здравницы.
Всего на стенде региона разыграли более 50 призов. Это:
«Получить приз можно было только ответив на один из интересных вопросов. Чем больше приз, тем сложнее вопрос. Программа дня продолжилась интерактивом от мастерской "Изборский пряник". Гости стенда с удовольствием шили для себя и своих близких тканевые косметички с набивным изборским котиком», - добавили в комитете.