Туризм

Москвичи стали главными знатоками Псковской области на выставке «Россия»

Москвичи стали главными знатоками Псковской области на выставке «Россия», победив в викторине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Ольга получила сертификат на отдых с лечением в санатории «Хилово», а пятиклассник Арсений смог получить сразу два приза от здравницы.

Всего на стенде региона разыграли более 50 призов. Это:

буклеты, магниты, косметичка и шелковые платки от Псковского музея-заповедника;

футболки от отеля Old Estate Hotel & SPA****;

книги и сертификаты на посещение от Пушкинского заповедника;

сертификаты на мастер-классы от мастерской «Бумажная мельница в Тайлово»;

сертификаты на отдых и термосы от Санатория «Хилово».

«Получить приз можно было только ответив на один из интересных вопросов. Чем больше приз, тем сложнее вопрос. Программа дня продолжилась интерактивом от мастерской "Изборский пряник". Гости стенда с удовольствием шили для себя и своих близких тканевые косметички с набивным изборским котиком», - добавили в комитете.