Туризм

Представителя ПсковГУ исключили из комиссии по аттестации гидов при комитете по туризму

Из состава комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при комитете по туризму Псковской области исключили представителя Псковского государственного университета – доцента кафедры дизайна и технологии обработки материалов, кандидата искусствоведения Тамару Шулакову. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Фото: Псковская городская Дума

«В состав комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при комитете по туризму Псковской области, утвержденный приказом комитета по туризму Псковской области от 16 июня 2022 года № 18-од, изменение, исключив из его состава представителя ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" – Шулакову Тамару Васильевну», - говорится в документе.

Приказ 20 марта подписала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.